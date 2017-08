PM encontra duas crianças de 2 anos levadas em assalto a van escolar em Niterói

Duas crianças de dois anos de idade, que haviam sido levadas por ladrões que roubaram uma van escolar em Niterói, na região metropolitana do Rio, foram encontradas na manhã desta sexta-feira, dia 11.

Havia seis crianças dentro do veículo no momento do roubo. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista conseguiu tirar quatro crianças, mas duas ficaram dentro do veículo quando ele foi levado pelos assaltantes. De acordo com informações da Polícia Civil, as duas crianças foram levadas para a 73ª Delegacia de Polícia (Neves), que investiga o caso.

Conforme a assessoria de imprensa da Polícia Civil, a delegada Carla Tavares, que comanda as investigações, “acionou a perícia para o local e tenta identificar e prender os bandidos que praticaram o crime”.