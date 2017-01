PM é assassinado em tentativa de assalto na Baixada Fluminense

Mais um policial militar foi assassinado no Estado do Rio de Janeiro. Um agente de 52 anos foi morto a tiros ao reagir a um assalto nesta quinta-feira (19) quando estava em uma padaria em Japeri, na Baixada Fluminense.

De acordo com o blog “Pauta do Dia”, que traz estatísticas de policiais mortos e feridos no Estado do Rio, 15 agentes de segurança já foram mortos apenas nos 20 primeiros dias de 2017. Segundo informações da Polícia Militar, o subtenente foi baleado em uma troca de tiros com os assaltantes. Embora tenha sido socorrido, o policial não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar não divulgou o nome do policial nem informou se outras pessoas ficaram feridas no tiroteio. A vítima era subtenente e trabalhava no Departamento Geral de Pessoal da PM. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense.