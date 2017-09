Plataforma ajudará entidades na adaptação às mudanças climáticas

O AdaptaClima é um site de acesso gratuito, com previsão de lançamento para o início de dezembro, que terá a missão de ajudar gestores e equipes técnicas responsáveis pela decisão de implementação de projetos, em um âmbito local, a entender o que são as mudanças climáticas e como elas afetam diferentes setores da economia. A ferramenta também facilitará a busca por informações relacionadas à adaptação a essas mudanças e promoverá troca de conhecimento e relacionamento entre seus usuários.

É para ajudar companhias particulares, governos e organizações do terceiro setor a se adaptarem a esse tipo de situação que está sendo criado o AdaptaClima, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e desenvolvido pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces), com apoio do Instituto Internacional para Meio Ambiente e Desenvolvimento (IIED, na sigla em inglês) e financiado pelo Conselho Britânico por meio do fundo Newton Fund.

Aquecimento. Já se sabe que a temperatura média da Terra vem crescendo nos últimos anos. E também já está bem estabelecido que a frequência de eventos climáticos como tempestades ou secas intensas vem aumentando. “Ainda que a ciência ainda não consiga determinar precisamente o quanto dessas mudanças é consequência do aquecimento, elas já estão acontecendo e vamos ter de nos adaptar”, diz Mariana Nicoletti, coordenadora do projeto no GVces. Para a pesquisadora, investir nessas adaptações é uma situação de ganha-ganha, porque vai lidar com questões socioambientais históricas e graves no Brasil, como a seca no Nordeste, que tem se prolongado nos últimos anos.

Nesse sentido, as adaptações às mudanças climáticas são tão importantes quanto a mitigação da emissão de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, apontado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima como principal responsável pelo aquecimento global. “Mesmo se zerássemos, hoje, a emissão desses gases, ainda sentiríamos seus impactos no aumento da temperatura por muito tempo”, diz Mariana.

O AdaptaClima vai, a princípio, disponibilizar dados climáticos gratuitamente para que os usuários possam calcular possíveis impactos e sua vulnerabilidade a eles. Ao longo de dois anos, a ferramenta vai incorporar diversas funcionalidades, como informações sobre regulações, atuação de empresas e sociedade civil, dados sobre políticas públicas e ações em uma localidade específica e informações hidrológicas e socioeconômicas. As informações serão divididas por temas, como “cidades”, “indústria”, “recursos hídricos” e “agricultura”.

O site também agregará fóruns de discussão com especialistas e, futuramente, promoverá eventos presenciais e fomentação de pesquisas de temas ligados a mudanças climáticas, sobre os quais haja uma lacuna de informações.

A ideia é que a ferramenta ajude o usuário não só a buscar informações, mas também a criar ou dar andamento a uma estratégia de adaptação, ensinando passo a passo todas as fases de um projeto desse tipo: fase de diagnóstico de impactos climáticos e vulnerabilidade, fase de desenvolvimento de um plano de ação e análise de custo-benefício, para a priorização dessas ações, fase de implementação e fase de monitoramento e avaliação.

Assim, uma empresa que prevê que passará por um período de escassez de água, como o exemplo dado no início, pode elaborar medidas para diminuir sua demanda, mudar suas formas de captação ou participar, junto com o poder público ou outras companhias, de ações de preservação ambiental e saneamento que ajudem a cuidar melhor desse recurso. No outro exemplo, a da empresa que pode sofrer prejuízos com excesso de chuvas, a organização pode investir em infraestrutura, como a construção de barreiras. O importante é não ser pego desprevenido.