PF troca tiros com traficantes na fronteira e confisca 688 kg de maconha

A Polícia Federal (PF) trocou tiros com traficantes na fronteira com o Paraguai e apreendeu uma carga de 688,6 quilos de maconha na sexta-feira, 23. Foram confiscados ainda, no Lago de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, uma embarcação e um veículo. Em nota, a PF informou que um homem “reagiu com uma arma de fogo, confrontando a ação policial, foi ferido e prontamente socorrido”.

Os policiais, segundo a nota, que faziam diligências na região do Porto da Meia Lua, no Lago de Itaipu , próximo a prainha de Santa Terezinha de Itaipu, identificaram, na quinta-feira, 22, “uma movimentação suspeita de veículos e embarcações”.

“Ontem (sexta) novamente esta movimentação ocorreu por volta das 20h, momento em que os policiais federais aproximaram-se do local via terrestre e plotaram a ação criminosa, quando uma embarcação atracou em território nacional próximo a um veículo e pessoas que estavam embarcadas e outras que estavam junto ao veículo descarregavam uma carga proveniente do território paraguaio”, relatou a PF.

Segundo a Federal, os policiais “foram agredidos com tiros vindos da embarcação e em legítima defesa e de forma proporcional revidaram a agressão”. Um homem foi preso. Ele está hospitalizado com escolta policial.

No local foram apreendidos um veículo Mitsubishi Lancer e uma embarcação em fibra de vidro, propulsada por um motor de 150 HP. Uma parte da droga foi apreendida dentro do carro. A outra estava no chão, do lado de fora do veículo.