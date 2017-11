PF prende quatro em Cumbica com sabonetes recheados de cocaína

A Polícia Federal prendeu na noite desta quinta-feira, 23, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, quatro passageiros tentando embarcar com drogas para o exterior. Funcionários que operam os aparelhos de raio-x acionaram os policiais devido a existência de “substância orgânica” no interior da mala de dois homens que embarcariam em voo com destino a Délhi, na Índia.

Os agentes revistaram as malas, na presença de seus donos e de testemunhas, e encontraram os sabonetes. O material “suspeito” foi submetido ao aparelho espectrômetro massa, que indicou sua contaminação pela droga cocaína.

Durante a realização dos exames, duas malas, pertencentes a outros dois passageiros, que embarcariam no mesmo voo, apresentaram características idênticas ao passar pelo raio-x.