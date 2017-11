PF prende outra vez filho de desembargadora de Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o empresário Breno Solon Borges, filho da desembargadora Tânia Borges, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, por suspeita de ligação com o tráfico de drogas.

Breno foi localizado pela PF em uma clínica médica na cidade paulista de Atibaia, onde estava internado desde julho, diagnosticado com Síndrome de Borderline. A ordem de prisão de Breno foi dada pela Justiça de Três Lagoas (MS).

No dia 8 de abril, Breno foi preso pela primeira vez, em flagrante, no município de Água Clara, a cerca de 200 quilômetros de Campo Grande, na posse de 129 quilos de maconha e 199 projéteis 7.62 e mais 71 munições 9 milímetros.