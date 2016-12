A Polícia Federal prendeu um passageiro procedente de Lisboa em Cumbica com 1 quilo de haxixe na mochila. O flagrante ocorreu no desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos nesta quarta-feira, 21.

Segundo a PF, o passageiro, de 26 anos, ‘foi selecionado aleatoriamente’ por servidores da Receita Federal, quando passava pelo canal ‘nada a declarar’.

Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

As bagagens do passageiro foram submetidas à análise por meio do aparelho de raio-x. Foi encontrado material orgânico oculto no forro de uma mochila.

Os policiais federais foram acionados e conduziram o homem para a Delegacia Especial da PF em Cumbica, onde os peritos identificaram a substância como haxixe, totalizando 1 quilo da droga, que estava distribuída em 2 volumes.

A PF informou que o preso foi conduzido ao presídio estadual “onde permanecerá à disposição da Justiça respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas”.

