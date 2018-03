PF prende em Cumbica nigeriano com 34 removedores de pelos cheios de cocaína

A Polícia Federal (PF) prendeu, em ações distintas, na manhã desta terça-feira, 20, dois passageiros no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos/Cumbica) que pretendiam embarcar para a Etiópia portando drogas nas bagagens. Um prisioneiro levava na mala 34 removedores de pelos recheados com quatro quilos de cocaína.

As prisões ocorreram em fiscalização de rotina, junto aos balcões de check-in de voo com destino a Addis Ababa.

Agentes da PF identificaram uma passageira suspeita e a abordaram para entrevista. A mulher, de 25 anos de idade, de São Tomé e Príncipe, transportava dois volumes contendo dois quilos de cocaína ocultos em um fundo falso de sua mala. A suspeita foi presa em flagrante.

Com o mesmo destino, mas em voo diferente, um passageiro foi preso tentando embarcar com os removedores de pelos. O homem, um nigeriano com 39 anos de idade, já havia sido preso por tráfico de drogas – ele cumpriu quase 6 anos de reclusão no presídio de Itaí (SP).

Os exames periciais constataram um volume líquido de mais de quatro quilos de cocaína contida nos rolos apreendidos.