PF e Controladoria faz ação contra fraudes e desvios no transporte escolar no RS

A Polícia Federal (PF) e o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União deflagraram nesta terça-feira, 21, a Operação Laranja Mecânica para desarticular organização criminosa especializada em fraudar licitações de serviços de transporte escolar em municípios do Rio Grande do Sul. A ação também conta com a participação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual.

Cerca de 150 policiais federais e seis auditores da CGU cumprem 36 mandados de busca e apreensão, cinco de prisão temporária e quatro ordens judiciais de afastamento da função pública nas cidades de Santana do Livramento, Dom Pedrito, Rosário do Sul, São Gabriel, Alegrete e Uruguaiana.

As investigações tiveram início em setembro de 2016 para apurar denúncia de conluio entre empresários, com o objetivo de frustrar o caráter competitivo da licitação nos municípios de Santana do Livramento e Dom Pedrito.