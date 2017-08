PF abre operação contra esquema de receptação de cargas roubadas

Uma força-tarefa integrada pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar de Goiás, com apoio do Ministério Público goiano, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 10, a Operação Hicsos II com o objetivo de interromper as ações criminosas de grupo de empresários e agentes políticos que davam suporte financeiro aos roubo de cargas em diversas cidades do Brasil.

Em nota, a PF informou que a operação conta com apoio de 450 policiais. Ao todo, estão sendo cumpridos 91 mandados judiciais, dentre eles 40 mandados de prisão nas cidades dos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal.

As ações de investigação desenvolvidas na Operação Hicsos I permitiram aos investigadores identificar os financiadores do crime de receptação. As informações coletadas levaram a empresários do ramo do comércio e até a agentes políticos.