PF abre Operação Brabo para prender 127 pessoas ligadas ao tráfico

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta segunda-feira a operação Brabo, contra um esquema de tráfico internacional de cocaína que utilizava a cidade de São Paulo como entreposto e o porto de Santos como principal local de saída da droga. O grupo foi responsável por traficar mais de seis toneladas de cocaína pura para a Europa, durante o período da investigação.

Em nota, a PF informou que a operação emprega 820 policiais federais, que cumprem 190 mandados de busca e apreensão, 120 mandados de prisão preventiva e sete mandados de prisão temporária nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, todos expedidos pela Justiça Federal de São Paulo.

As investigações tiveram início em agosto de 2016, após cooperação policial internacional entre a PF e o DEA (agência norte-americana de combate ao tráfico de drogas) na análise de cinco apreensões de cocaína realizadas entre os meses de agosto de 2015 e julho de 2016 (três realizadas no porto de Santos e duas num porto na Rússia, vindas de Santos). Por suas características levantou-se a suspeita de que um mesmo grupo tivesse sido responsável por todas as remessas, que totalizaram 2,1 toneladas.