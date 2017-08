Petrobras fará reestruturação societária na BR, com aporte de R$ 6,3 bilhões

A Petrobras vai fazer uma reestruturação societária na Petrobras Distribuidora (BR). O conselho de administração aprovou operação de cisão da companhia, com separação da dívida com a Eletrobras e aporte de capital.

O primeiro passo da operação, conforme fato relevante, é um aporte de capital da Petrobras na BR de cerca de R$ 6,3 bilhões, seguido pela cisão parcial da BR. Neste caso, haverá separação dos recebíveis detidos pela BR decorrentes de Contratos de Confissão de Dívida (CCDs) com o Sistema Eletrobras com garantias reais (penhor de créditos oriundos da Conta de Desenvolvimento Energético -CDE) e dos recebíveis detidos pela BR com outras sociedades do Sistema Petrobras.

LEIA TAMBÉM: Pais liberam corpo do bebê Arthur, baleado dentro da barriga da mãe no Rio

Então, a parcela cindida será incorporada pela subsidiária Downstream Participações Ltda., que depois será incorporada na Petrobras.