Petrobras abre inscrições para 954 vagas com salários de até R$ 9,7 mil

A Petrobras abre nesta terça-feira as inscrições para preenchimento de 159 vagas imediatas e 795 para o cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 3.681,63 a R$ 9.786,14. As provas objetivas estão agendadas para o dia 1º de outubro.

As vagas vão atender à demanda por pessoal das novas unidades de produção no pré-sal da Bacia de Santos e vão complementar um processo de mobilidade interna que já está em curso, segundo a estatal. As inscrições para o processo seletivo estarão abertas até o dia 4 de setembro.

No nível superior, há quatro vagas para o cargo de Médico do Trabalho Júnior e o cadastro esperado é de 20 candidatos. No nível médio, há 155 vagas no total, para os cargos de Técnico de Enfermagem do Trabalho Júnior (1), Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior (12), Técnico de Manutenção Júnior – Caldeiraria (1), Técnico de Manutenção Júnior – Elétrica (15), Técnico de Manutenção Júnior – Instrumentação (6), Técnico de Manutenção Júnior – Mecânica (22), Técnico de Operação Júnior (78) e Técnico de Segurança Júnior (20). O cadastro esperado é de 775 candidatos.