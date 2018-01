Pesquisador quer montar programa para reintrodução de bugios no Horto

O pesquisador Marcio Port-Carvalho, chefe da sessão de animais silvestres do Instituto Florestal, se habituou, em seus 13 anos vivendo dentro do Horto Florestal de São Paulo, a encerrar o dia ouvindo a vocalização de bugios antes de eles dormirem.

Em meados de outubro do ano passado, esse som começou a desaparecer. No final do ano, já era só silêncio. “Todos morreram no Horto: 86 animais. Quase 80% deles (67) nós encontramos os corpos. No corredor que liga com o Parque Estadual da Cantareira, onde vai para a Pedra Branca, também os bichos morreram. Esse vírus é uma praga”, diz em referência ao vírus da febre amarela, que chegou a região norte de São Paulo provavelmente via Mairiporã, após ter entrado no Estado por Minas, em maio do ano passado.

“A gente conhecia todos os grupos que viviam por aqui, víamos todos os dias, eles até tinham nome, acompanhamos a morte de todos”, conta.