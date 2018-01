Pesquisador é demitido da Embrapa após críticas à estatal em artigo

O pesquisador Zander Navarro, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), foi demitido nesta segunda-feira, 8, após questionar os rumos da instituição de pesquisa e o presidente da estatal, Maurício Lopes. Ao Estado/Broadcast, Navarro classificou a decisão como “arbitrária” e disse ter constituído advogado para pedir sua reintegração ao cargo que ocupa há mais de 40 anos.

Os primeiros questionamentos públicos de Navarro foram feitos no artigo “Por favor, Embrapa: acorde!”, publicado na última sexta-feira, 5, no jornal O Estado de S. Paulo, no qual o pesquisador critica a fragmentação das pesquisas, a falta de foco e de estratégia na Embrapa.

Ele classifica a missão da empresa de “entregar valor à sociedade” como “uma vaga afirmação de inocentes noções” e “uma fuga da realidade”, e pede ao presidente da empresa, Maurício Antônio Lopes, para “esclarecer à sociedade a inquietante pergunta: afinal, para que serve mesmo a Embrapa, uma das raras estatais totalmente dependentes do Tesouro?”.