Perícia encontra munição de uso restrito em chacina da zona norte

A perícia encontrou cápsulas de calibre .40, munição de uso restrito das polícias de São Paulo, no local da chacina em Pirituba, na zona norte da capital paulista. Na madrugada deste domingo, 7, seis pessoas foram baleadas na região. Quatro delas morreram e duas estão internadas. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Por enquanto, a Polícia Civil não relaciona a munição encontrada com o suposto envolvimento de policiais no crime. Isso porque, apesar de ter a venda proibida para a população comum, a munição .40 pode ter sido extraviada ou adquirida fora do País.

Recentemente, o 87º Distrito Policial (Vila Pereira Barreto), delegacia responsável pela área onde aconteceu a chacina, também não registrou tentativas de homicídio, assassinatos consumados ou roubos em que policiais civis ou militares tenham sido vítimas. O procedimento de levantar casos semelhantes é comum em ocorrências de chacina em São Paulo.