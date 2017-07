Penitenciária em Roraima tem 8 presos ‘desaparecidos’

Mesmo após as mais de 30 mortes decorrentes de uma rebelião na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, o cenário de violência, com atuação de facções criminosas, e condições de infraestrutura consideradas péssimas permanece como realidade em Roraima. As constatações foram feitas por equipes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, do Ministério dos Direitos Humanos, em visita às unidades do Estado. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) está pedindo o indiciamento da governadora Suely Campos (PP) por crime de responsabilidade – em razão da situação do sistema prisional.

O relatório de 139 páginas do Mecanismo reúne dados sobre unidades prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas de Roraima. O foco do documento é a Penitenciária Monte Cristo, onde em 8 de janeiro 33 foram assassinados no contexto de uma briga nacional entre facções. A exemplo do que aconteceu na Grande Natal – onde na semana seguinte mais de 20 seriam mortos e 11 continuam “desaparecidos -, o sistema de Roraima tem oito pessoas que não se conhece o paradeiro, de acordo com os peritos.

“A administração prisional não consegue localizar oito pessoas que deveriam estar privadas de liberdade em Monte Cristo, mas se encontram desaparecidas desde a última rebelião. Os órgãos públicos desconhecem se esses indivíduos estão mortos ou foragidos”, escrevem os servidores. Uma série de outras constatações sobre a violência da unidade compõe o relatório.