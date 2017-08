Peixe gigante no Rio Pinheiros inaugura 7ª edição da Virada Sustentável

Um peixe de 30 metros de comprimento e sete de altura foi visto nas águas do Rio Pinheiros por volta das 12h30 desta quinta-feira, dia 24, em São Paulo. Inflável, com corpo azul, barbatanas vermelhas e ferrões amarelos, o ‘Pintado’ gigante foi rebocado até a estação Pinheiros da CPTM por um barco, que também transportava o artista visual Eduardo Srur, idealizador do peixe. A performance inaugura a 7ª edição da Virada Sustentável, em São Paulo, maior festival de sustentabilidade do Brasil com vários eventos espalhados pela cidade para aproximar o público ao tema.

Srur já trata a sustentabilidade em suas obras há muitos anos. São dele intervenções como ‘Pets’, que instalou garrafas infláveis gigantes nas margens de concreto do rio Tietê, em 2008, e ‘Trampolim’, que levou bonecos em tamanho real, acoplados a trampolins azuis instalados nas pontes da capital paulista, como se estivessem prestes a pular no Rio Pinheiros, em 2014. Além do ‘Pintado’ gigante que navega pelas águas do Pinheiros, inspirado em uma espécie que nadava nos rios da capital paulista antes de serem tomados pela poluição, o artista também expôs uma ‘banca de peixes’ feitos de material reciclável, no 2º andar da estação Pinheiros.

LEIA TAMBÉM: Anvisa libera novo tratamento para pacientes com câncer de pulmão

Cardume de lixo