PCC e Sindicato RN iniciam novo confronto no presídio de Alcaçuz

O comando da Companhia de Guarda Penitenciária em Natal confirmou o início de um novo confronto entre integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Sindicato do Crime do RN no fim da manhã desta terça-feira, 17, na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.

O major Wellington Camilo, comandante da Guarda, confirmou a informação à reportagem. “Começou aqui o confronto de novo! É, entre as facções”, afirmou o oficial da Polícia Militar, apressado, enquanto falava ao telefone.

Alcaçuz foi palco, no último sábado, dia 14, de um massacre durante rebelião entre detentos. Vinte e seis homens foram assassinados na ocasião. Desde então, a tensão segue dentro da unidade prisional.