Parte do teto da marquise do Parque Ibirapuera desaba em SP

Um pedaço com cerca de dois metros do teto da marquise do Parque Ibirapuera, localizado na zona sul de São Paulo, desabou por volta das 21h desta quarta-feira, 22. Não houve feridos.

Segundo a Prefeitura, a área comprometida foi isolada e uma equipe técnica da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente vai realizar vistoria nesta quinta-feira, 23. Em outros pontos da marquise há infiltração, goteiras, manchas grandes no teto e até outro buraco próximo ao prédio da Bienal.

Inaugurada em 1954, a marquise de 28 mil metros quadrados funciona como ligação entre o parque e o Museu Afro Brasil, Oca, Pavilhão das Culturas, Bienal e Auditório. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a marquise do Ibirapuera passou por reforma entre 2010 e 2012, ao custo de R$ 13 milhões.