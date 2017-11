Parque do Tietê fecha e vacinação contra febre amarela é ampliada na Grande SP

O governo do Estado de São Paulo anunciou ontem o fechamento do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste paulistana, após a confirmação de mais um macaco morto infectado com febre amarela. Esse é o 16.º parque fechado em São Paulo após mortes de macacos – o primeiro fora da zona norte. Também ontem, o governo estadual anunciou que a vacinação contra a doença será estendida para dois barros na zona leste e mais 15 municípios da região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o macaco veio de Cajamar, na Grande São Paulo, com sinais de que tinha sido eletrocutado e foi atendido no Centro de Recuperação de Animais Silvestres dentro do Parque Ecológico do Tietê. Segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), o animal foi levado pela Polícia Ambiental para o centro no dia 20 de outubro e morreu no dia 26. O macaco ficou isolado em uma gaiola e, após o óbito, a infecção pelo vírus foi confirmada.

Não se sabe se o macaco foi contaminado em Cajamar ou no Tietê. Mas, dado o risco de que ele tenha sido infectado no parque ou contaminado mosquitos na área, a unidade fica fechada a partir de hoje como prevenção. Vistorias do Centro de Controle de Zoonoses desde abril não acharam mosquitos Haemagogus e Sabethes, transmissores da doença, no parque.