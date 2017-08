Parque do Carmo, na zona leste de SP, recebe a 39ª Festa das Cerejeiras

Começa nesta sexta-feira, 4, a 39ª Festa das Cerejeiras do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. O evento já se tornou tradicional e destaca a florada da sakura, que dura apenas alguns dias.

Sentar e observar o evento anual é um costume da comunidade nipônica em São Paulo, que também começa a ser adotado por paulistanos sem raízes no Japão. O costume do hanami (contemplação de flores) ocorre no país oriental entre março e maio. Em lugares como o Parque Ueno registra-se até a versão noturna da atividade (yozakura) com o uso de lanternas de papel temporárias.

No parque paulistano, o evento é organizado pela Federação de Sakura e Ipê do Brasil. Segundo a entidade, o parque tem mais de 4 mil cerejeiras. Aqui, a prática do hanami é geralmente acompanhada de piquenique entre familiares e amigos. “Durante a Festa da Cerejeira – Sakura Matsuri, participando do hanami, se uma pétala da flor de cerejeira cair em seu chá, significa que você terá muita sorte em sua vida”, diz o site da organização.