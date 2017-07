Pais acusam Starbucks dos Jardins de racismo contra criança negra

Os pais de uma menina negra de 11 anos afirmam que a filha sofreu discriminação racial na loja Starbucks do bairro Jardins, na zona sul de São Paulo, no dia 15. Segundo Jorge e Tatiane Timi, a garota, que é adotada, foi confundida com uma pedinte por um funcionário.

A situação teria acontecido depois que a menina saiu do banheiro. Um dos seguranças teria pedido que ela se retirasse da loja.

“Nossa filha nasceu do nosso coração e você não imagina a dor que sentimos com esta atitude de racismo e preconceito. O segurança pegou no braço da nossa filha e disse que ela tinha de sair e que o lugar não admite pedintes”, disse Tatiane, em entrevista à rádio Banda B, de Curitiba. “Imagine como nossa pequena ficou. Em choque, não conseguia se mexer.”