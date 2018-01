Painéis solares são novo alvo de criminosos na Baixada Fluminense

O governo fluminense teve, nos últimos três anos, prejuízo de pelo menos R$ 4 milhões com furtos de painéis solares usados na iluminação do Arco Metropolitano, rodovia que liga Duque de Caxias a Itaguaí, na Baixada Fluminense. Inaugurado em julho de 2014 e anunciado à época como um dos maiores trechos do mundo iluminado com energia renovável, o sistema já teve 200 de seus postes derrubados para que as placas fossem furtadas.

Entre os casos de furto mais recentes, chamou a atenção um dos suspeitos pelo crime: um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi abordado na madrugada da última sexta-feira no município de Japeri, na região metropolitana, quando dirigia um carro com reboque acoplado.

Parado por policiais militares que faziam patrulhamento na região, ele carregava cinco placas solares semelhantes às instaladas no Arco Metropolitano. Um homem que estava com o agente conseguiu fugir.