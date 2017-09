Pai e filho morrem baleados em Duque de Caxias

O estudante Caíque Lucas Correa, de 13 anos, e seu pai, Gustavo da Silva Figueiredo, de 34 anos, morreram na madrugada deste domingo (10), em Duque de Caxias (Baixada Fluminense), baleados quando estavam dentro de um carro, na porta de uma casa onde ocorria um churrasco, na Vila Urussaí, na mesma cidade. O atirador passou em um carro, fez os disparos e conseguiu fugir.

Caíque estava com o pai e dois irmãos em um Vectra verde. Eles haviam saído de uma casa onde era realizado um churrasco e estavam parados dentro do veículo, na porta do imóvel, aguardando a mulher de Figueiredo sair também.

Um Honda prata (o modelo não havia sido identificado até a noite deste domingo) passou pelo local e alguém disparou vários tiros na direção do Vectra.