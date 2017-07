Pacote de concessões de Doria avança na Câmara de SP

Depois de quatro tentativas frustradas, a gestão do prefeito João Doria (PSDB) conseguiu aprovar nesta segunda-feira, 3, nas comissões da Câmara Municipal de São Paulo, o pacote de concessões de serviços e equipamentos públicos à iniciativa privada, promessa de campanha do tucano. A lista inclui parques, praças, planetários, mercados, sacolões, serviço de guincho, aluguel de bicicleta, mobiliário urbano, terminais de ônibus e o sistema do Bilhete Único. O projeto agora deve ser votado no plenário entre esta segunda e terça-feira, 4, em primeira discussão. A votação definitiva ficou para agosto.

A aprovação conjunta nas comissões foi marcada por bate-boca entre vereadores de oposição e situação e só foi possível graças à insistência do presidente da Casa, Milton Leite (DEM), e ao apoio de parlamentares do ‘Grupo dos 17’, bloco de vereadores insatisfeitos que integram a base de Doria e que travaram o pacote de concessões na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nas duas últimas semanas, com o apoio do tucano Mario Covas Neto, presidente da CCJ. O avanço do projeto nesta segunda representou uma vitória parcial de Milton Leite, que prometeu ao prefeito aprovar o pacote antes do recesso de julho.

Para o líder do governo na Câmara, Aurélio Nomura (PSDB), a aprovação do pacote de concessões nas comissões temáticas da Casa demonstra a força da base de Doria no Legislativo e sinaliza ao mercado que a Prefeitura tem apoio político para tirar do papel o plano de privatizações. “É um avanço fundamental. Estamos refazendo as conversas, ouvindo esse bloquinho. Eles entenderam as questões que foram colocadas pelo Executivo e vão nos ajudar na redação final do projeto”, afirmou Nomura. No fim de julho, a Câmara fará uma série de audiências públicas para debater com a sociedade cada serviço ou equipamento que será repassado à iniciativa privada.