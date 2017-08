Operação na Cracolândia termina com 3 detidos

Uma operação da Polícia Militar na Cracolândia terminou com três pessoas detidas por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira, 31. A operação Saturação, que tinha como objetivo realocar usuários de droga que estavam espalhados nos arredores da Luz para o “fluxo” da Praça Julio Prestes, foi pacífica, segundo os policiais.

Uma mulher foi detida com “grande quantidade” de entorpecente e dinheiro. O caso foi registrado no 77º Distrito Policial (Santa Cecília). Além dela, dois homens – um deles procurado pela Justiça – que estavam com cocaína foram apresentados ao Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil.

Segundo a assessoria de imprensa da PM, o retorno ao fluxo melhora o monitoramento do tráfico e facilita a limpeza da região pela Prefeitura de São Paulo.