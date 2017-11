Operação da Polícia Federal desarticula esquema de tráfico de drogas no Paraná

A Polícia Federal (PF) abriu nesta sexta-feira, 24, a Operação Égide com objetivo de desarticular organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas, assaltos, homicídios e corrupção de menores.

Em nota, a PF informou que cerca de 100 policiais estão cumprindo 12 mandados de prisão preventiva, dois de condução coercitiva e 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cascavel, Londrina, Nova Aurora, Foz do Iguaçu e Ubiratã, todas localizadas no Paraná.

“As investigações ao longo dos últimos quatro meses demonstraram que os suspeitos buscavam a hegemonia para a prática de crimes e tráfico de drogas na cidade de Ubiratã/PR e que com uso de celulares e auxílio de menores, realizavam o tráfico dentro do presídio de Foz do Iguaçu”, diz a PF por meio de nota.