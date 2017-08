Operação Coroa atua contra a distribuição de cocaína e maconha

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira a Operação Coroa, para desarticular grupo criminoso responsável pela distribuição de drogas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. A pedido da PF, a Justiça Federal expediu sete mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão nas cidades de Caxias do Sul (RS) e Ponta Porã (MS).

A Operação foi denominada “Coroa” por causa da admiração que um dos investigados demonstra por esse objeto, expressada por meio de tatuagens e imagens espalhadas por seu corpo.

A investigação identificou que a organização criminosa adquiria cocaína diretamente de um narcotraficante brasileiro que está preso no Paraguai por crimes praticados naquele país. A droga entrava no Brasil por Ponta Porã para ser comercializada na região da Serra Gaúcha.