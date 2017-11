Operação Black Friday prende milicianos com fuzis na zona oeste do Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira, 24, três homens suspeitos de integrar uma milícia que cobrava para oferecer segurança a moradores da comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, zona oeste da capital fluminense. Com o grupo, os policiais apreenderam três fuzis, três pistolas, uma granada, nove carregadores para fuzil, munições, e recuperaram nove carros roubados.

Segundo a polícia, o arsenal de alto poder de destruição foi encontrado com três homens que foram presos após se esconderem na casa de um morador da região. Um dos suspeitos tinha talões que indicavam que a milícia, conhecida como “Bonde do H” ou “Bonde do Jardim Novo”, cobrava no mínimo R$ 40 por residência pelo suposto serviço de segurança oferecido.

Ainda de acordo com a polícia, uma das três pistolas apreendidas era adaptada com um Kit Roni, item capaz de transformar a arma em uma espécie de carabina compacta para proporcionar mais estabilidade ao atirador.