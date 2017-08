Onça é avistada perto do Palácio do Itamaraty

Uma onça foi avistada na noite de segunda-feira nas proximidades do Anexo 2 do Palácio do Itamaraty. As câmeras de segurança captaram imagens do animal.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o felino foi visto pelos vigilantes, pelo circuito de TV, às 20h24.

A Polícia Ambiental foi acionada, mas não conseguiu encontrá-la.