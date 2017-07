Oito viaturas do Ibama são incendiadas em ataque no Pará

Um caminhão-cegonha carregando oito viaturas que seriam entregues ao Ibama no Pará foram incendiadas na madrugada desta sexta-feira, 7, na BR-163, na região de Castelo dos Sonhos, sul do Estado.

As caminhonetes, já adesivadas com o logo do Ibama, iriam substituir veículos mais velhos do órgão usados para fiscalização, mas ficaram completamente destruídas. Ainda não há informações sobre feridos. A Polícia Federal está indo para a região investigar o que está sendo considerado pelo Ibama como um atentado contra o órgão.

Nos últimos dias, a rodovia tem sofrido bloqueios por parte de produtores rurais que pedem o envio ao Congresso de projeto de lei que reduza a área da Floresta Nacional de Jamanxim, localizada à margem esqueda da rodovia. A unidade de conservação era objeto da Medida Provisória 756, que foi vetada pelo presidente Michel Temer em meados de junho.