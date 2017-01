Oito são presos após confronto com PM na Cracolândia de SP

Oito pessoas foram presas durante um confronto entre dependentes químicos e policiais militares na noite desta terça-feira na Cracolândia, localizada na região central da capital paulista. Ao menos dois PMs ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 300 pessoas – a maioria delas usuária de drogas – arrombavam e saqueavam lojas da região. Por volta das 20h25, a corporação foi acionada e houve confronto no cruzamento da Rua Helvétia com a Praça Princesa Isabel.

LEIA TAMBÉM: Manifestantes voltam a interditar rua contra reintegração no Rio

Ainda de acordo com a PM, os dependentes químicos atearam fogo em sacos de lixo e arremessaram pedaços de madeira, pedras e garrafas contra os policiais.

A corporação afirmou que dois policiais ficaram feridos no confronto. Um deles teve lesão no rosto após ser atingido por artefato explosivo e foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia. A PM não informou se algum dependente químico se machucou.

Os detidos foram levados ao 2º Distrito Policial (Bom Retiro).

LEIA TAMBÉM: Helicóptero cai e mata 4 pessoas na Grande SP