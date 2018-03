Oeste da Bahia tem 150 mil hectares irrigados, detalha estudo da UFV

A região oeste da Bahia tem 150 mil hectares irrigados, ante um total de 2,24 milhões de hectares de área plantada, informou nesta quarta-feira, 21, o professor da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Everardo Chartuni, durante palestra no 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília.

Conforme nota da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que manteve o espaço do Sistema CNA/Senar/ICNA no Fórum, onde o professor apresentou o estudo, o oeste da Bahia se tornou eficiente na agricultura irrigada e hoje apresenta “o maior índice de manejo profissional na tecnologia”. “Nós temos clima, solo e topografia favoráveis, uma fronteira agrícola consolidada, onde cultivamos diferentes culturas, como soja, milho, algodão, feijão, café e frutas”, disse Chartuni, que também é consultor da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).

Em sua palestra, Chartuni apresentou também um estudo sobre o potencial hídrico da região. “A Aiba identificou bacias dos Rios Grande, Corrente e Carinhanha, além do aquífero Urucuia, onde os produtores podem fazer o uso sustentável da água”, informou.