Obras são feitas apenas com recursos estaduais, diz Alckmin sobre atrasos

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), minimizou nesta quarta-feira, 6, durante inauguração de três estações da linha 5-Lilás do metrô: Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin, na zona sul da cidade, as muitas reclamações de atrasos nas obras, argumentando que elas têm sido feitas apenas com recursos estaduais. “Se você pegar Nova York, Tóquio e Cidade do México, todas foram feitas com ajuda do governo federal. Não gastamos mais do que arrecadamos, senão vira o governo federal, que quebra.”

As novas estações adicionam 2,8 quilômetros de metrô à capital paulista e deve beneficiar cerca de 60 mil pessoas, segundo cálculos do governo.

Na cerimônia de inauguração dessas linhas, o tucano exaltou seu governo por ser o único que investe no Brasil, num no momento onde alguns Estados enfrentam dificuldades para pagar a folha salarial.