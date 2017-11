Novos formatos de vestibular em faculdades privadas desafiam alunos

A adoção de métodos alternativos em vestibulares de faculdades privadas de ponta – como entrevistas e dinâmicas de grupo – tem feito alunos conciliarem os estudos das disciplinas tradicionais com outras estratégias de preparação. Os estudantes recorrem a palestras, debates, simulações de entrevistas, além de livros de ética e filosofia, para ir bem nos testes orais dos processos seletivos de escolas como Fundação Getulio Vargas (FGV), Insper e Albert Einstein.

A preocupação em formar profissionais com mais do que domínio técnico fez com que essas instituições passassem a incorporar exames que avaliem características como empatia, capacidade de argumentação e trabalho em equipe – as habilidades socioemocionais. Nas três faculdades, essa avaliação faz parte da segunda fase do vestibular. Após uma prova tradicional que avalia o conteúdo do ensino médio, parte dos candidatos é selecionada para as provas orais.

No Einstein, por exemplo, eles são avaliados em oito exercícios, com simulações de situações-problema em que são observadas competências como comunicação, liderança e compaixão. Juntos, os testes valem 25% da nota final do estudante.