Novo Museu do Ipiranga ainda é só um projeto

Quatro anos e um mês após ter sido interditado por causa de problemas estruturais, o monumental edifício do Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, finalmente terá o início de suas obras. Ou melhor: do projeto de suas obras. Hoje, feriado do Dia da Independência, a instituição, mantida pela Universidade de São Paulo (USP), lança um concurso para arquitetos com o objetivo de escolher o melhor plano de restauro do centenário prédio.

O edital deve prever um valor de R$ 111 milhões para os trabalhos – R$ 8 milhões só para o projeto. A ideia é passar o chapéu entre empresários e líderes setoriais para tentar arrecadar esses fundos. Para tanto, foi firmada uma parceria entre a USP, o governo do Estado e o Grupo Mulheres do Brasil (GMB), entidade capitaneada pela empresária Luiza Helena Trajano, proprietária do Magazine Luiza. Caberá ao GMB buscar os apoios da iniciativa privada.

As contrapartidas ainda serão definidas. Devem ser previstos casos de doações em troca de renúncia fiscal – por meio das leis de incentivo em vigor – e não está excluída a possibilidade de que o museu reaberto tenha alguns espaços patrocinados, com marcas de empresas parceiras.