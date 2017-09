Novo medicamento contra leucemia começa a ser vendido no Brasil

Um medicamento que visa ativar a defesa do organismo de pacientes com câncer e é indicado para o tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda foi aprovado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e já está sendo comercializado. Trata-se do Blinatomumabe, que foi assunto de matéria publicada nesta segunda-feira (4) pela Agência Estado e pelo LIBERAL, mas que, ao contrário do que foi noticiado, não é uma vacina, e um paciente em Fortaleza também não foi o primeiro a recebê-lo. Foto: SXC

Segundo o laboratório Agem, que produz o medicamento, trata-se de um anticorpo monoclonal bispecífico, medicamento biológico cuja ação visa ativar a defesa do próprio organismo do paciente para destruir as células tumorais. A molécula do blinatomumabe se liga à célula tumoral e à célula imune do paciente, fazendo que o tumor seja destruído pelo sistema imune do próprio paciente. Como o remédio não tem fim preventivo, não pode ser considerado uma vacina.

LEIA TAMBÉM: PDG pede prorrogação de blindagem contra processos até votação do plano

De acordo com o laboratório, o medicamento é indicado para Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de precursores de célula B, recidivada ou refratária, em adultos. 58 pacientes brasileiros, adultos e pediátricos, já utilizaram o remédio, através de um Programa de Acesso Expandido. O tratamento consiste em ciclos de 28 dias, podendo ser realizados, conforme indicação em bula, até 5 ciclos, dependendo da resposta do paciente e da decisão de seu médico.