Nove empresas disputam concessão do Complexo Desportivo Ibirapuera

O governo do Estado de São Paulo informou que nove empresas se inscreveram para apresentar estudos para a concessão do Complexo Desportivo Ibirapuera, na capital paulista. Segundo nota publicada nesta sexta-feira, 18, no Diário Oficial do Estado, elas terão 60 dias para indicar sugestões para a gestão técnica, econômica e de obras do complexo.

Participarão da concorrência GL Events Centro de Convenções, Unyco Marketing Esportivo, T4F Entretenimento, Arena Assessoria de Projetos, Capital Live Gerenciadora de Eventos, ESM Participações e Consultoria, Consórcio Pyau Ibirapuera, DC SET Shows e Entretenimento e AEG Administração de Estádios do Sudeste.

O edital de licitação deve ser publicado no primeiro semestre do ano que vem. A expectativa é que o vencedor da licitação invista R$ 230 milhões nos três primeiros anos de concessão, que tem duração total de 30 anos. O espaço é administrado atualmente pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ).