Novas estações do Metrô serão abertas na quarta

Anunciadas inicialmente para agosto, as Estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin, da Linha 5-Lilás do Metrô, serão inauguradas na quarta-feira. Com 2,8 quilômetros de via, devem beneficiar cerca de 60 mil passageiros por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.