No RS, artefato explosivo é encontrado próximo a carro do Consulado Alemão

Um artefato explosivo foi deixado, na manhã desta segunda-feira, dia 10, logo atrás de um veículo oficial do Consulado da Alemanha, no centro de Porto Alegre. O material começou a pegar fogo e por pouco não incendiou o veículo da marca BMW. Na ocorrência, apenas um contêiner de lixo, que estava ao lado do automóvel estacionado, foi danificado pelas chamas.

Uma das testemunhas, que apagou as chamas com um extintor de incêndio de um prédio, relatou que, ao passar pelo local, viu uma sacola no chão com faíscas e fumaça. Ninguém ficou ferido.

“Era uma sacola de papelão. Percebi que saía uma faísca muito forte. Eu gritei para que meu colega tivesse cuidado”, disse Sandro Cardoso. “Pensamos que o artefato iria explodir, e daí reviramos a sacola e a lixeira começou a pegar fogo.”