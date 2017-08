No Rio, 20 homens armados com fuzis explodem agência bancária e fogem

Uma agência do Banco do Brasil foi explodida por criminosos no bairro da Abolição, na zona norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira, 18. A ação aconteceu por volta das 3h30 e envolveu 20 bandidos armados com fuzis. Os assaltantes jogaram explosivos contra os caixas eletrônicos e conseguiram fugir após o roubo.

Durante a fuga, eles bloquearam as ruas Macedo Braga e da Abolição, onde fica a agência. De acordo com testemunhas, eles teriam gritado para não haver reação de pedestres e espalhado pânico na região.

Segundo a Polícia Militar (PM), quando os policiais chegaram ao local, os criminosos já tinham fugido “e parte da agência estava destruída pela explosão”. “O local do crime foi preservado pelos Policiais Militares e a ocorrência encaminhada para 24ª Delegacia de Polícia (Piedade)”, informou a instituição, por meio de nota. Por volta das 10h, a Polícia Civil realizou uma perícia na agência.