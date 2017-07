No 4º dia no Rio, militares patrulham vias, mas deixam zona sul e centro

No quarto dia da Operação o Rio Quer Segurança e Paz, as Forças Armadas seguem presentes em alguns pontos do Estado, como o Arco Metropolitano. No centro e na zona sul do Rio de Janeiro, onde no fim de semana havia muitos militares, em especial na orla, não houve patrulhamento ostensivo nesta segunda-feira, 31. O mesmo ocorreu em vias importantes de acesso ao Rio, como as Linhas Vermelha e Amarela.

Pela manhã militares, faziam blitze nos dois sentidos do Arco Metropolitano, na altura do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles paravam em torno de quatro carros a cada dez minutos e chegaram a interceptar três homens que portavam 200 gramas de maconha. As tropas também reforçavam a segurança em locais como a Avenida Brasil, a Ponte Rio-Niterói e a zona portuária da cidade.

A Operação O Rio Quer Segurança e Paz começou na sexta-feira, 28, com a mobilização de 8,5 mil militares em ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).