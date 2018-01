No 3º dia, Fuvest registra índice de abstenção de 8,52%

Nesta terça-feira, 9, a Fuvest registrou um índice de abstenção de 8,52%. Dos 21.790 convocados, 1.856 não compareceram. O porcentual é o menor desde 2009.

A lista dos aprovados em 1ª chamada será divulgada pela Fuvest no dia 2 de fevereiro e a matrícula pela internet começa no dia 5. A Fuvest é a principal porta de entrada para a Universidade de São Paulo (USP), que ainda seleciona 25% dos novos alunos pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A maratona da Fuvest terminou nesta terça com provas específicas aplicadas aos candidatos a uma vaga na Universidade de São Paulo (USP) de acordo com a carreira escolhida. Os estudantes tiveram quatro horas para responder 12 questões, de duas ou três disciplinas.