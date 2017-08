Neto faz avó de refém por 7 horas em Guarulhos

Um neto fez a avó de refém durante cerca de sete horas entre a noite de segunda-feira, 28, e a madrugada desta terça-feira, 29, no bairro Vila Rio de Janeiro, em Guarulhos, município da Grande São Paulo. Portador de doença mental, o rapaz apontou uma faca para o pescoço da idosa, que tem cerca de 70 anos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o chamado para atendimento do sequestro foi registrado às 20h30 de segunda-feira, enquanto a liberação da refém ocorreu por volta das 3h55 do dia seguinte. A soltura ocorreu por intermédio do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, que ainda não passou mais detalhes sobre como ocorreu a operação.

LEIA TAMBÉM: Ministro da Defesa descarta Forças Armadas no policiamento de ruas no Rio

Com ferimentos leves, neto e avó foram encaminhados para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Paulista, em Guarulhos. O caso deve ser investigado pelo 2° Distrito Policial (DP) da cidade.