Navio derrama 100 litros de óleo no mar do Porto de Santos

Foto: Marine Traffic/Divulgação

Um acidente na madrugada deste domingo, 10, no Porto de Santos, litoral sul de São Paulo, provocou o derramamento de 100 litros de óleo no mar. Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) instalaram barreiras absorventes de contenção para tentar recolher o produto e evitar que o material se espalhe pelo canal do estuário.

Segundo a Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), uma mangueira acoplada ao navio Amber Champion (IMO: 9637210) para retirada do óleo usado estourou por volta de 3h30, quando a embarcação estava atracada no Armazém 19.

A Cetesb informou que a transferência do material estava sob responsabilidade da Atlantic Oil, especializada em remoção, transporte, eliminação e gestão de resíduos líquidos contaminados. A reportagem tentou contato com a sede da empresa em Santos, mas não houve resposta.