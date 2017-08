Naufrágio de navio empurrador de balsas deixa 9 desaparecidos no Pará

Nove pessoas estão desaparecidas após naufrágio de um navio empurrador de balsas nas proximidades do porto de Óbidos, no Pará, a 1.100 quilômetros de Belém. Segundo a Marinha do Brasil, onze pessoas estavam a bordo da embarcação e apenas duas foram resgatadas.

A embarcação da empresa Bertolini Transportes colidiu com o navio Mercosul Santos na madrugada desta quarta-feira, 2. O navio deixou o porto de Suape, em Pernambuco, com destino a Manaus, enquanto o comboio da Bertolini partia de Porto Velho, em Rondônia, rumo ao município de Santarém.

Segundo a Marinha, uma equipe da capitania fluvial de Santarém foi enviada ao local para apoio nas buscas e apuração das possíveis causas do acidente. A Polícia Militar também terá equipe especial para auxiliar nas buscas.