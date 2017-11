‘Não reclamem, trabalhem’, diz Doria a prefeitos regionais

A declaração é semelhante à “Não fale em crise, trabalhe”, dita pelo presidente Michel Temer (PMDB) quando se pronunciou pela primeira vez no cargo.

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), fez alerta aos prefeitos regionais da cidade na manhã desta quinta-feira, 16: “não reclamem, trabalhem”. “Os que preferirem reclamar vão pra casa, porque nós queremos gente que trabalhe, arregace as mangas e venha trabalhar. Para reclamar, não, para trabalhar, sim”, disse a jornalistas após ação da Prefeitura em São Miguel Paulista, na zona leste da capital.

Na ocasião, ele ainda antecipou que deverá anunciar na próxima semana um programa de “minipiscinões”. “Temos de ter um serviço muito eficiente para manter a drenagem da cidade, manter as bocas de lobo em funcionamento, todos os canais de drenagem da cidade, investir na limpeza dos piscinões, inclusive os já implantados e nos ‘minipiscinões'”, comentou. “São Paulo não está imune a enchentes. São Paulo está trabalhando para minimizar o efeito das enchentes. Nós evidentemente não podemos dizer que não teremos nenhuma.”

Segundo o prefeito, críticas são “bem-vindas” e “positivas” se feitas “internamente”. “Fazer críticas públicas e não trabalhar, vai pra casa”, declarou. “Isso é uma norma: ou você é uma equipe ou você não é uma equipe. Se você é um time trabalhe pelo time, arregace as mangas e trabalhe. Dificuldade nós temos desde o início da gestão. Elas não surgiram agora”, diz. “A população não quer reclamação. A população quer ação, e nós estamos agindo.”

Exoneração

Segundo o secretário municipal das Prefeituras Regionais, Cláudio Carvalho, a exoneração de Cahim deve ser publicada no Diário Oficial do município desta sexta-feira, 17. “Nós estamos ainda avaliando alguns nomes, são nomes técnicos, e nos próximos três dias já teremos um para ocupar a Prefeitura Regional”, antecipou. De acordo com Doria, assim como os demais, o novo titular será morador de região e terá curso superior.

Recapeamento

O prefeito fez as declarações durante uma ação de vistoria à primeira ação da etapa de recapeamento do programa Asfalto Novo, realizada na Avenida Marechal Tito, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Ao todo, o Município pretende asfaltar 3 milhões de metros quadrados de vias até abril de 2018 – conforme foi anunciado em outubro. O investimento é de R$ 350 milhões, dos quais R$ 210 milhões são do fundo de multas da cidade.