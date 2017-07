Não esperem milagre ou resultados imediatos, diz Jungmann no Rio

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou nesta quinta-feira, 27, que o trabalho das Forças Armadas para garantir a segurança no Rio de Janeiro será essencialmente “de inteligência”. Ele descartou a possibilidade de soldados ocuparem morros ou fazerem segurança na ruas. Segundo Jungmann, a intenção é “golpear o crime”. O ministro, porém, foi direto: “não esperem milagre ou resultados imediatos”.

Jungmann participou nesta quinta da 1ª reunião do Estado-Maior Conjunto para operações integradas no Rio de Janeiro, na sede do Comando Militar do Leste, no Centro do Rio. O órgão de coordenação e planejamento foi criado para apoiar o Plano Nacional de Segurança definido pelo Governo Federal, que atuará no município até o fim do próximo ano.

O ministro não deu detalhes do plano de segurança para “não atrapalhar o fator surpresa”. Raul Jungmann não revelou quando a operação de fato irá começar, onde será realizada, o efetivo que será empregado ou mesmo os custos da operação.