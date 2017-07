Na zona norte do Rio, assaltantes atropelam grávida, que perde o bebê

Uma gestante perdeu o bebê depois de atropelada por um carro dirigido por assaltantes quando estava com o marido em uma rua de Higienópolis, na zona norte carioca, na madrugada da sexta-feira, 7.

Um vídeo divulgado no Facebook registrou o momento em que Flavia Ahrends, de 40 anos e no terceiro mês de gravidez, foi atingida pelo veículo e caiu no chão. Criminosos tomaram sua bolsa e roubaram a carteira do marido, Eduardo Baptista. Ele a acompanhava e também foi atropelado. Depois, os assaltantes fugiram.

O filho de Flavia se chamaria Arthur, mesmo nome do bebê atingido por uma bala perdida no útero da mãe, em Duque de Caxias, no último dia 30. O bebê ferido está paraplégico, em estado grave